Настроить SMF 2.0

Мне нужно чтоб вы создали разделы (список я дам) и прописали к ним права:

Кое-какие разделы только для пользователей с определенным статусом

Другие для всех пользователей

Третьи доступны для гостей (без реги)

Еще мне надо скрыть список пользователей

Если вы сможете предложить что-то еще, тогда пишите

Плачу 250wmr