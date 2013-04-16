Настроить SMF 2.0

$8
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка88 просмотров
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Мне нужно чтоб вы создали разделы (список я дам) и прописали к ним права:

Кое-какие разделы только для пользователей с определенным статусом

Другие для всех пользователей

Третьи доступны для гостей (без реги)

Еще мне надо скрыть список пользователей

Если вы сможете предложить что-то еще, тогда пишите

Плачу 250wmr

11 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Yuka_kr
Темнюк 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$8
1 день
Работой полностью доволен