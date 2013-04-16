Настроить SMF 2.0

Нужно немного доработать компонент для joomla 1.5 Задание не сложное. Сейчас при создании тега нужно заполнить 2 текстовых поля: 1)Name/Value 2)Label Нужно добавить еще два: 3)Page Title — заголовок тега. Отображается в < title> и < h1> на странице ...
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Мне нужно чтоб вы создали разделы (список я дам) и прописали к ним права:
Кое-какие разделы только для пользователей с определенным статусом
Другие для всех пользователей
Третьи доступны для гостей (без реги)
Еще мне надо скрыть список пользователей
Если вы сможете предложить что-то еще, тогда пишите
Плачу 250wmr
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