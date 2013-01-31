Посадить шаблон на Джумлу

Добрый день.

Есть шаблон, в нем изменили дизайн. Необходимо приверстать новый дизайн к шаблону и посадить его на Джумлу.

По програмной части добавить на сайт 2 языка, онлайн заказ в продуктах, и форму обратной связи.

Более детальную иформацию кандидату.