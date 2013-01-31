Посадить шаблон на Джумлу

Нужно немного доработать компонент для joomla 1.5 Задание не сложное. Сейчас при создании тега нужно заполнить 2 текстовых поля: 1)Name/Value 2)Label Нужно добавить еще два: 3)Page Title — заголовок тега. Отображается в < title> и < h1> на странице ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть шаблон, в нем изменили дизайн. Необходимо приверстать новый дизайн к шаблону и посадить его на Джумлу.
По програмной части добавить на сайт 2 языка, онлайн заказ в продуктах, и форму обратной связи.
Более детальную иформацию кандидату.
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