Перевести все английские слова в CMS

$9
Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок269 просмотров
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Требуется перевести все ENG слова на русские на сайте и админке.

ТРЕБУЕТСЯ НАЙТИ САМИ ФАЙЛЫ! Готовых файлов я не предоставлю. Я не знаю где они в скрипте лежат или в самой базе перевод. Если б знал какие файлы перевести, не обращался бы сюда....

11 лет назад
Padapap
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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