Требуется верстка для CMS Magento

Здравствуйте, дорогие фрилансеры!

С прошедшими праздниками всех вас! Всех благ и здоровья, успешной работы и богатых клиентов! )

Немного поздравлений, а теперь к делу. Требуется натянуть дизайн на CMS MAGENTO, поэтому нужен специалист для такого дела! )

Заранее благодарен за ответ и жду ваших предложений!