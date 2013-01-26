Требуется верстка для CMS Magento

HTML-версткаЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Здравствуйте, дорогие фрилансеры!

С прошедшими праздниками всех вас! Всех благ и здоровья, успешной работы и богатых клиентов! )

Немного поздравлений, а теперь к делу. Требуется натянуть дизайн на CMS MAGENTO, поэтому нужен специалист для такого дела! )

Заранее благодарен за ответ и жду ваших предложений!

Magento
11 лет назад
vnfl
40 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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