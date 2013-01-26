Верстка

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка131 просмотр
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Сверстать раздел согласно макету.

11 лет назад
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
hambat
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Хамбат всё сделал на отлично! Остался очень доволен работой... всё в срок и без заморочек! 10 из 10! Спасибо!
Очень доволен, спасибо за работу Вячеслав. Оплата вовремя, без каких либо задержек. Порядочный человек, наилучшие впечатления.
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