Здравствуйте! Необходимо обновить сайт (stroyimdom.ru) до последней версии WordPress. Сейчас версия 2.8.4
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Сверстать раздел согласно макету.
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