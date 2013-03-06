Верстка и натяжка дизайна на имеющийся движок

$120
HTML-версткаЗавершен8 заявок598 просмотров
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Сайт по продаже автозапчастей для трех марок авто Форд, Мазда, Вольво.

Что имеем:

Сайт mcford.ru(основа будущей верстки, уже имеющийся шаблон, резиновый между 1024-1280)

Пример дизайна в приложенном файле (PSD всех ключевых страниц есть, порядка 7-10шт).

Нужно взять за основу имеющийся на сайте шаблон.

Адаптировать его верстку к новому дизайну.

11 лет назад
infodexter
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
yur1k
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$90
2 дня
Большое спасибо Юрию за проделанную работу! Качество на высоте! Ему пришлось переделывать глобальные косяки предыдущих деятелей, что очень не просто!!! Обещал за неделю, сделал за 2 дня. Все дорабатывает до полного завершения проекта! Юрий, большое человеческое спасибо!
Очень хороший заказчик во всех отношениях, всегда на связи, приятен в общении, оплата своевременная. Очень рекомендую к сотрудничеству.
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