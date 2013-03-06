Верстка и натяжка дизайна на имеющийся движок

Требуется создать сайт о танго. Дизайн: Цветовая схема как в современных цветных фильмах о 1930-ых, эпоха джаза, буржуазия 1930-ых и тд. Вот образец цветовой схемы http://www.tangoclub.co.nz/pics/golden_age_tango_b... (светлые пастельные тона, не надо тёмный сайт. Нам, Северным людям, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт по продаже автозапчастей для трех марок авто Форд, Мазда, Вольво.
Что имеем:
Сайт mcford.ru(основа будущей верстки, уже имеющийся шаблон, резиновый между 1024-1280)
Пример дизайна в приложенном файле (PSD всех ключевых страниц есть, порядка 7-10шт).
Нужно взять за основу имеющийся на сайте шаблон.
Адаптировать его верстку к новому дизайну.
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