yur1k

Юрий yur1k

 
29 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Портфолио

Отзывы заказчиков

arabian
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва(-2)
$30
10 баллов
12 лет назад
Верстка главной и внутренних страниц сайта
jQuery
Юрий выполнил работу в соответствии с макетом, учитывает детали, очень внимательный. С такими людьми можно работать! Рекомендую к сотрудничеству
Заказчик, очень конкретно и предельно понятно объяснил, то что требуется. Оплата своевременная. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
zakvaski
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Запустить сайт без cms.
Все сделал быстро и четко. Всем рекомендую.
Отличный заказчик! Очень приятный в общении человек, всегда на связи, понятное ТЗ. Очень рекомендую к сотрудничеству, а сам надеюсь на дальнейшее.
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julimaxim
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$18
10 баллов
12 лет назад
Верстка одностраничника
В очередной раз, большое спасибо, Юрий! Очень приятно работать с ответственным, порядочным специалистом!
Очень понравилось работать с Юлией! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
julimaxim
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Сделать страницу приземления
Классный специалист! Все очень быстро, оперативно и главное качественно! Юрий, спасибо!
Отличный заказчик! Качественное и понятное ТЗ, своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством с Юлией!
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infodexter
Александр 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Верстка и натяжка дизайна на имеющийся движок
Большое спасибо Юрию за проделанную работу! Качество на высоте! Ему пришлось переделывать глобальные косяки предыдущих деятелей, что очень не просто!!! Обещал за неделю, сделал за 2 дня. Все дорабатывает до полного завершения проекта! Юрий, большое человеческое спасибо!
Очень хороший заказчик во всех отношениях, всегда на связи, приятен в общении, оплата своевременная. Очень рекомендую к сотрудничеству.
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