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- Анимированный глобус938 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
jQuery
Юрий выполнил работу в соответствии с макетом, учитывает детали, очень внимательный. С такими людьми можно работать! Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Заказчик, очень конкретно и предельно понятно объяснил, то что требуется. Оплата своевременная. Очень рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
12 лет назад
Все сделал быстро и четко. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Очень приятный в общении человек, всегда на связи, понятное ТЗ. Очень рекомендую к сотрудничеству, а сам надеюсь на дальнейшее.
$18
10 баллов
12 лет назад
В очередной раз, большое спасибо, Юрий! Очень приятно работать с ответственным, порядочным специалистом!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Юлией! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$15
10 баллов
12 лет назад
Классный специалист! Все очень быстро, оперативно и главное качественно! Юрий, спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Качественное и понятное ТЗ, своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством с Юлией!
$90
10 баллов
12 лет назад
Большое спасибо Юрию за проделанную работу! Качество на высоте! Ему пришлось переделывать глобальные косяки предыдущих деятелей, что очень не просто!!! Обещал за неделю, сделал за 2 дня. Все дорабатывает до полного завершения проекта! Юрий, большое человеческое спасибо!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик во всех отношениях, всегда на связи, приятен в общении, оплата своевременная. Очень рекомендую к сотрудничеству.