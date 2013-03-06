Большое спасибо Юрию за проделанную работу! Качество на высоте! Ему пришлось переделывать глобальные косяки предыдущих деятелей, что очень не просто!!! Обещал за неделю, сделал за 2 дня. Все дорабатывает до полного завершения проекта! Юрий, большое человеческое спасибо!