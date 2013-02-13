Требуется сверстать шаблон для VamShop из PSD

HTML-версткаЗавершен6 заявок169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно требуется сверстать шаблон для VamShop из PSD.

11 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
yur1k
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$45
2 дня
Удивлен качеству и скорости выполнения работы. Все сделано практически мгновенно. Даже после сдачи проекта без вопросов исправил пару мелких деталей. Очень рекомендую!
Работодатель, очень конкретно и предельно понятно объяснил, то что он хочет. Оплата была своевременна и в срок. Очень рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Правка css

    необходимо привести в порядок css, поменять шрифты на читаемые, сроки сегодня от вас стоимость пожалуйста

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Правка стилей в компоненте и правка фреймворка

    $100

    Имеется компонент с картой стран и картой областей России, выполнен на Java + HTML http://ideal-decor.ru/index.php/ru/?option=com_contactkarta Нужно выполнить следующие исправления: 1. Сделать отображение названий стран и областей перед картой (сейчас отображаются за картой) 2. Разделить карты страны ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстальщик с опытом верстки адаптивных сайтов

    Ищу ответственного человека для постоянной работы. (Клиенты заграничные.) Требования: HTML5 CSS3 JQuery JavaScript JQuery анимация Bootstrap Опыт кодирования адаптивных сайтов Пожалуйста вместе с заявкой, пришлите 5 примеров из вашего портфолио адаптивных сайтов, и стоимость ваших услуг.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка дизайна

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне нужна команда из нескольких человек, которая качественно и на хорошем уровне выполнит верстку. http://yadi.sk/d/IbgfwV_s2TkHj - ссылка на архив с jpeg для ознакомления. http://yadi.sk/d/zgGggOii2TkeX - ссылка на частично готовую верстку. Для ускорения процесса можно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенести сайт на движок WordPress

    $200

    Задача: 1. Перенести сайт arthair.ru на движок WordPress последней версии. 2. Настроить функционал средствами движка. 3. Валидный код и кроссбраузерность - нужна качественная работа. 4. Работать будем на вашем хостинге - в конце помочь в переносе готового сайта. Сайт будем ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо сверстать PSD макет в шаблон DLE

    $150

    Здравствуйте. Есть хороший макет, нарисованный действительно качественно. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы сверстать его на высоком уровне. Что требуется: — современная верстка — валидный код — понятный код — кросс-браузерность — вставить в шаблон DLE Имеется: psd главной страницы psd страницы с новостью ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменить шаблон InstantCMS

    $50

    Простое задание - изменить шаблон на instantCMS - поменять картинку на хидере-футере, стили, шрифты. Поменять местами блоки и категории меню. Нужно сделать так, что-бы сайт не выглядел шаблонно. Менять контент и программировать не нужно. Бюджет - 20$ за ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исправить скрипт

    В приложении верстка. Тормозит в ИЕ. Нужно или исправить или подключить другой скрипт. Жду ценовые предложения от Вас.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад