Верстальщик с опытом верстки адаптивных сайтов

Здравствуйте. Есть хороший макет, нарисованный действительно качественно. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы сверстать его на высоком уровне. Что требуется: — современная верстка — валидный код — понятный код — кросс-браузерность — вставить в шаблон DLE Имеется: psd главной страницы psd страницы с новостью ...