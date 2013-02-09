Верстальщик с опытом верстки адаптивных сайтов

HTML-версткаЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Ищу ответственного человека для постоянной работы. (Клиенты заграничные.)

Требования:

HTML5

CSS3

JQuery

JavaScript

JQuery анимация

Bootstrap

Опыт кодирования адаптивных сайтов

Пожалуйста вместе с заявкой, пришлите 5 примеров из вашего портфолио адаптивных сайтов, и стоимость ваших услуг.

11 лет назад
anya-anechka
Анна 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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