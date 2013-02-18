Перенести сайт на движок WordPress

Задача:

1. Перенести сайт arthair.ru на движок WordPress последней версии.

2. Настроить функционал средствами движка.

3. Валидный код и кроссбраузерность - нужна качественная работа.

4. Работать будем на вашем хостинге - в конце помочь в переносе готового сайта.

Сайт будем переносить отсюда: arthair.ru (доступ к сайту есть)

Кое-какие страницы будем брать отсюда:

http://web.archive.org/web/20120625030658/http://www.arthair.ru/

http://web.archive.org/web/20120527153737/http://www.arthair.ru/price

http://web.archive.org/web/20120521012921/http://www.arthair.ru/kontakty

Сами страницы (контент) я сам буду переносить, но шаблонов у сайта будет несколько.

Подробный ТЗ о шаблонах и функционале готов обсудить по скайпу.