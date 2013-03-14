Верстка дизайна

HTML-версткаЗавершен3 заявки213 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне нужна команда из нескольких человек, которая качественно и на хорошем уровне выполнит верстку.

http://yadi.sk/d/IbgfwV_s2TkHj - ссылка на архив с jpeg для ознакомления.

http://yadi.sk/d/zgGggOii2TkeX - ссылка на частично готовую верстку. Для ускорения процесса можно использовать ее.

Работа объемная, поэтому мне и нужно обязательно несколько человек. Крайне желательно уже сработанная команда, которая оперативно распределит между собой задачу.

Верстка должна быть валидной, кроссбраузерной (ИЕ от 7 и выше и все остальные браузеры). Проверка будет оперативной - сдали верстку, проверено будет в течение нескольких часов.

Пишите ваш предложения по цене. За сдачу работы раньше срока будет бонус.

Поскольку проект "горит" (сдать верстку нужно в понедельник до 22.00), работать я буду с исполнителями, не менее 6 месяцев работающими на портале и с отзывами за проекты по верстке.

С уважением, Анна.

11 лет назад
Acora
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dmtrglvk
Дмитрий 
34 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$250
2 дня
Дмитрий сделал верстку на уровне. Нашлись ошибки, которые он исправил. Минусом было то, что он не предупредил о том, что через три дня уезжает в отпуск, соответственно исправления ошибок пришлось ждать две с лишним недели. В целом рекомендую.
Анна была постоянно на связи, отвечала на все интересующие вопросы, помогала чем могла. С оплатой проблем не было. Рекомендую, для сотрудничества.
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