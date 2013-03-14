Верстка дизайна

Ищу ответственного человека для постоянной работы. (Клиенты заграничные.) Требования: HTML5 CSS3 JQuery JavaScript JQuery анимация Bootstrap Опыт кодирования адаптивных сайтов Пожалуйста вместе с заявкой, пришлите 5 примеров из вашего портфолио адаптивных сайтов, и стоимость ваших услуг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Мне нужна команда из нескольких человек, которая качественно и на хорошем уровне выполнит верстку.
http://yadi.sk/d/IbgfwV_s2TkHj - ссылка на архив с jpeg для ознакомления.
http://yadi.sk/d/zgGggOii2TkeX - ссылка на частично готовую верстку. Для ускорения процесса можно использовать ее.
Работа объемная, поэтому мне и нужно обязательно несколько человек. Крайне желательно уже сработанная команда, которая оперативно распределит между собой задачу.
Верстка должна быть валидной, кроссбраузерной (ИЕ от 7 и выше и все остальные браузеры). Проверка будет оперативной - сдали верстку, проверено будет в течение нескольких часов.
Пишите ваш предложения по цене. За сдачу работы раньше срока будет бонус.
Поскольку проект "горит" (сдать верстку нужно в понедельник до 22.00), работать я буду с исполнителями, не менее 6 месяцев работающими на портале и с отзывами за проекты по верстке.
С уважением, Анна.
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