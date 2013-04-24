Вёрстка макета под Joomla

Доброго времени суток! хотелось бы изменить этот шаблон http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/41100.html Я просто не знаю на сколько можно изменить этот шаблон за такой бюджет. есть полное представление по изменению сайта, но на сколько хорошо это будет выглядеть в ...
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Нужно сверстать макет под Joomla
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