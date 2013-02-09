Правка стилей в компоненте и правка фреймворка

Ищу ответственного человека для постоянной работы. (Клиенты заграничные.) Требования: HTML5 CSS3 JQuery JavaScript JQuery анимация Bootstrap Опыт кодирования адаптивных сайтов Пожалуйста вместе с заявкой, пришлите 5 примеров из вашего портфолио адаптивных сайтов, и стоимость ваших услуг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется компонент с картой стран и картой областей России, выполнен на Java + HTML
http://ideal-decor.ru/index.php/ru/?option=com_contactkarta
Нужно выполнить следующие исправления:
1. Сделать отображение названий стран и областей перед картой (сейчас отображаются за картой)
2. Разделить карты страны и России (на 2 страницы), чтобы можно было нажать кнопку «Назад» в браузере
3. На карте стран – сделать неактивными все страны кроме действующих 8 стран
4. Карту России сделать по центру в браузере
5. Исправить проблему из-за которой карта России не отображается в Internet Explorer
6. Внешний вид всплывающих названий стран и областей сделать в едином стиле
7. Поправить цветовые стили карт: активные страны должны быть светло-коричневого цвета #A15848, а при наведении мыши – коричневыми #693F39, а на карте с областями только при наведении мыши и после щелчка выделялись коричневым #693F39
8. Карту мира сделать такого же цвета как и с областями.
9. При щелчке на область на карте России сделать так, чтобы область оставалась такого же цвета как и при наведении мыши
10. Исправить выделение Московской и Ленинградской областей
11. В фильтре сделать так, чтобы при выборе «России» открывалась карта России, а при выборе области – на карте выделялась область
Правки в шаблоне:
1. Исправить ошибку во фреймворке Gantry – не работают вкладки в настройках шаблона
- Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне нужна команда из нескольких человек, которая качественно и на хорошем уровне выполнит верстку. http://yadi.sk/d/IbgfwV_s2TkHj - ссылка на архив с jpeg для ознакомления. http://yadi.sk/d/zgGggOii2TkeX - ссылка на частично готовую верстку. Для ускорения процесса можно ...Завершен11 лет назад
Есть 10 страниц сайта в кореле. Нужно все это дело сверстать и сделать шаблон для joomla 2.5 писать модули, компоненты и пр. на php не нужно.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $200
Задача: 1. Перенести сайт arthair.ru на движок WordPress последней версии. 2. Настроить функционал средствами движка. 3. Валидный код и кроссбраузерность - нужна качественная работа. 4. Работать будем на вашем хостинге - в конце помочь в переносе готового сайта. Сайт будем ...Завершен11 лет назад
- $150
Здравствуйте. Есть хороший макет, нарисованный действительно качественно. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы сверстать его на высоком уровне. Что требуется: — современная верстка — валидный код — понятный код — кросс-браузерность — вставить в шаблон DLE Имеется: psd главной страницы psd страницы с новостью ...Завершен11 лет назад
- $50
Простое задание - изменить шаблон на instantCMS - поменять картинку на хидере-футере, стили, шрифты. Поменять местами блоки и категории меню. Нужно сделать так, что-бы сайт не выглядел шаблонно. Менять контент и программировать не нужно. Бюджет - 20$ за ...Завершен11 лет назад
В приложении верстка. Тормозит в ИЕ. Нужно или исправить или подключить другой скрипт. Жду ценовые предложения от Вас.Завершен11 лет назад
Есть готовый дизайн, необходимо его сверстать и поставить на сайт. Макет в PSD присутствует. Движок сайта CS-Cart v 3 (интернет-магазин). Желателен опыт работы с данным движком. Адрес сайта, на который нужно будет свертстать и поставить дизайн: ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Верстка главной страницы, модуль популярные товары: Необходимо переверстать как в разделах в 3 колонки и Сделать такой же стиль ( без сортировки и без переключателя на 1 колоночного стиля) Сверстать модуль Слайдер как в разделе Сумки ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад