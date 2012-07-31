Mixal85

Михаил Mixal85

 
38 летРоссия/Балашиха
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Правка стилей в компоненте и правка фреймворка

    $100

    Имеется компонент с картой стран и картой областей России, выполнен на Java + HTML http://ideal-decor.ru/index.php/ru/?option=com_contactkarta Нужно выполнить следующие исправления: 1. Сделать отображение названий стран и областей перед картой (сейчас отображаются за картой) 2. Разделить карты страны ...

    HTMLJava
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla 2.5 - правка стилей в компоненте

    $65

    Имеется компонент с картой стран и картой областей России, выполнен на Java + HTML http://ideal-decor.ru/index.php/ru/?option=com_contactkarta Нужно выполнить следующие исправления: 1. Сделать отображение названий стран и областей перед картой (сейчас отображаются за картой) 2. Разделить карты страны ...

    HTMLJoomlaJava
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вывод контактов по карте мира + фильтр для Joomla

    Для Joomla 2.5 без использования flash требуется сделать: 1. Карту мира с контактами: выбор страны -&gt; выбор региона -&gt; выбор области -&gt; вывод контактной информации (название, адрес, схема проезда) 2. Ниже карты соответствующий тройной фильтр: выбор страны ...

    HTMLJoomlaFlash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка меню в Joomla или создание нового

    Здравствуйте, Необходимо доработать меню в шаблоне Joomla 2.5 по образцу (во вложении) или же создать новое меню по образцу. Исходник вложения имеется в CorelDraw Требования: -полное соответствие образцу -желательные сроки 1-3 дня

    JoomlaCorelDRAW
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Доработка меню в Joomla или создание нового
Приятно было сотрудничать. У Михаила хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.
Все выполнил быстро и качественно. Спасибо.
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