Имеется компонент с картой стран и картой областей России, выполнен на Java + HTML http://ideal-decor.ru/index.php/ru/?option=com_contactkarta Нужно выполнить следующие исправления: 1. Сделать отображение названий стран и областей перед картой (сейчас отображаются за картой) 2. Разделить карты страны ...