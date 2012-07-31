Имеется компонент с картой стран и картой областей России, выполнен на Java + HTML http://ideal-decor.ru/index.php/ru/?option=com_contactkarta Нужно выполнить следующие исправления: 1. Сделать отображение названий стран и областей перед картой (сейчас отображаются за картой) 2. Разделить карты страны ...
- $100HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $65
Имеется компонент с картой стран и картой областей России, выполнен на Java + HTML http://ideal-decor.ru/index.php/ru/?option=com_contactkarta Нужно выполнить следующие исправления: 1. Сделать отображение названий стран и областей перед картой (сейчас отображаются за картой) 2. Разделить карты страны ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Для Joomla 2.5 без использования flash требуется сделать: 1. Карту мира с контактами: выбор страны -> выбор региона -> выбор области -> вывод контактной информации (название, адрес, схема проезда) 2. Ниже карты соответствующий тройной фильтр: выбор страны ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Необходимо доработать меню в шаблоне Joomla 2.5 по образцу (во вложении) или же создать новое меню по образцу. Исходник вложения имеется в CorelDraw Требования: -полное соответствие образцу -желательные сроки 1-3 дняВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад