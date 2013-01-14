infodexter

На шаблоне Wordpress необходимо сделать выпадающее горизонтальное меню
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день уважаемые веб-мастера! Необходим дизайн интернет-магазина на достаточно редкую тематику(оптовая и мелкооптовая продажа рыбы и рыбных деликатесов) Предоставлю цветовую палитру сайта на предмете обложки упаковки продукта Интересует стоимость работы по дизайну, дизайну ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Приветствую Вас, Уважаемые профессионалы! Необходимо сделать небольшой редизайн визитки!(2 стороны) Поправить текст! Добавить немного цвета что бы сочеталась с сайтом! Макет PSD предоставлю конкретному заказчикуБаннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Приветствую Вас, Уважаемые профессионалы! Необходимо: Создать дизайн визитки в стиле сайта(шапки сайта) и предложить 2-3 варианта своего видения визитки, на основании своего опыта! Содержание: Стандартные контакты, ключевые словосочетания(предоставлю уже для выбранного ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $120
Сайт по продаже автозапчастей для трех марок авто Форд, Мазда, Вольво. Что имеем: Сайт mcford.ru(основа будущей верстки, уже имеющийся шаблон, резиновый между 1024-1280) Пример дизайна в приложенном файле (PSD всех ключевых ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Приветствую! Необходим дизайн интернет-магазина автозапчастей, логотип и верстка. Есть готовый многофункциональный магазин со своим интерфейсом, алгоритмом работы и т.д Рассмотрю ваши примеры готовых работы данной тематики, предоставлю свои примеры и вариантыДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад