infodexter

Александр infodexter

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Шаблон webasyst

    Добрый день уважаемые веб-мастера! Необходим дизайн интернет-магазина на достаточно редкую тематику(оптовая и мелкооптовая продажа рыбы и рыбных деликатесов) Предоставлю цветовую палитру сайта на предмете обложки упаковки продукта Интересует стоимость работы по дизайну, дизайну ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн макета визитки

    $5

    Приветствую Вас, Уважаемые профессионалы! Необходимо сделать небольшой редизайн визитки!(2 стороны) Поправить текст! Добавить немного цвета что бы сочеталась с сайтом! Макет PSD предоставлю конкретному заказчику

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн визитки (2 стороны)

    $20

    Приветствую Вас, Уважаемые профессионалы! Необходимо: Создать дизайн визитки в стиле сайта(шапки сайта) и предложить 2-3 варианта своего видения визитки, на основании своего опыта! Содержание: Стандартные контакты, ключевые словосочетания(предоставлю уже для выбранного ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка и натяжка дизайна на имеющийся движок

    $120

    Сайт по продаже автозапчастей для трех марок авто Форд, Мазда, Вольво. Что имеем: Сайт mcford.ru(основа будущей верстки, уже имеющийся шаблон, резиновый между 1024-1280) Пример дизайна в приложенном файле (PSD всех ключевых ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина запчастей под ключ

    $500

    Приветствую! Необходим дизайн интернет-магазина автозапчастей, логотип и верстка. Есть готовый многофункциональный магазин со своим интерфейсом, алгоритмом работы и т.д Рассмотрю ваши примеры готовых работы данной тематики, предоставлю свои примеры и варианты

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

dmitriyButeiko
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Необходимо выпадающее меню в wordpress
WordPress
Отличная постановка задачи и оплата в срок.Рекомендую!
Дмитрий все сделал в срок, четко понял задачу. Никаких сложностей у меня с ним не возникло! Обращусь еще!
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allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Редизайн макета визитки
Приятное сотрудничество во всех отношениях. Нареканий не имею, рекомендации прилагаются)
Достойное исполнение и качество! Немного поспорили о сроках и цене, но это было объективно со стороны Юрия.....я предоставил не совсем нужные файлы, которые обещал в заявке! Тем не менее, сроки и цена устроили обеи стороны!
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Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Дизайн визитки (2 стороны)
Хороший заказчик. Может конкретно и понятно поставить задачу, объяснить замечания. Оплата своевременная. Рекомендую)
Большое спасибо Александре за работу!Правильно поняла задачу и исполнила проект, немного сдвинулось по срокам, но это не помешало общей оценке сотрудничества! Быстро поправила пару моментов уже после оплаты! Всегда была на связи! В следующий раз опять обращусь к Александре, еще раз спасибо!
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yur1k
Юрий 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Верстка и натяжка дизайна на имеющийся движок
Очень хороший заказчик во всех отношениях, всегда на связи, приятен в общении, оплата своевременная. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Большое спасибо Юрию за проделанную работу! Качество на высоте! Ему пришлось переделывать глобальные косяки предыдущих деятелей, что очень не просто!!! Обещал за неделю, сделал за 2 дня. Все дорабатывает до полного завершения проекта! Юрий, большое человеческое спасибо!
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