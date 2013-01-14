infodexter

Большое спасибо Александре за работу!Правильно поняла задачу и исполнила проект, немного сдвинулось по срокам, но это не помешало общей оценке сотрудничества! Быстро поправила пару моментов уже после оплаты! Всегда была на связи! В следующий раз опять обращусь к Александре, еще раз спасибо!