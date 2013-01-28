Правка шаблона WordPress

Сайт по продаже автозапчастей для трех марок авто Форд, Мазда, Вольво. Что имеем: Сайт mcford.ru(основа будущей верстки, уже имеющийся шаблон, резиновый между 1024-1280) Пример дизайна в приложенном файле (PSD всех ключевых страниц есть, порядка 7-10шт). Нужно взять за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поправить WordPress шаблон - добавить поддержку IE7-8 (сейчас сайт рассыпается на куски), исправить некоторые проблемы со стилями, и поправить javascript календарь. Укажите примерную стоимость и сроки выполнения.
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