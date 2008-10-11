Alynx

Андрей Alynx

 
40 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Делаю как дизайн, так и сайты под ключ.

Сроки не срываю, тз читаю внимательно.

Опыт в разработке дизайна для каталогов автозапчастей.

С заказчиками работаю по схеме:

50% предоплата(по желанию оформление договора),

50% после внесения требуемых правок, дополнений и принятия работы.

Возможны исключения для постоянных заказчиков.

Все работы по дизайну лично мои(по программированию подключаю иногда ребят из develity.com).

На фриленсе редко, так как работаю в основном с постоянными клиентами, потому лучше пишите не в личку, а в аську/скайп.

Онлайн я обычно с 10.00 до 18.00.

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Отзывы заказчиков
sghshjwe
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Небольшой Re-дизайн готового шаблона shop-script
Сделано все отлично, а главное качественно. Сделанным остался полностью доволен. Приятный в общении, постоянно был на связи, пожелания решались оперативно. Сделали даже больше поставленной задачи - по нашей просьбе был написан java-скрипт и встроен в дизайн сайта. Спасибо! Рекомендую.
Была поставлена четкая задача. Оплату получил в день сдачи работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
korifey
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Исправить вёрстку в E107
Доволен сотрудничеством, Андрей выполнил работу качественно и в срок, был на связи и готов оперативно обсуждать вопросы.
Спасибо, было приятно с вами работать :)
Ответный отзыв
AnikaOlga
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Создание сайта (интернет магазина)
Отлично справился с заданием ( помог в устранении неисправностей в шаблоне ). Работу выполнил качественно и быстро. Через 30 минут то, что мне было нужно - он уже отправил на проверку. Проконсультировал по всем интересующим вопросам. Всегда был на связи. Спасибо!!Всем советую! 100 баллов
Было приятно работать с вами :)
Ответный отзыв
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$750
10 баллов
15 лет назад
Создание сайта страховой компании
Работой довольны, все пожелания крайне оперативно вносил в структуру и дизайн сайта. Рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя.
Приятный в общении и в работе заказчик. Рад с вами работать!
Ответный отзыв