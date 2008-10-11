Делаю как дизайн, так и сайты под ключ.

Сроки не срываю, тз читаю внимательно.

Опыт в разработке дизайна для каталогов автозапчастей.

С заказчиками работаю по схеме:

50% предоплата(по желанию оформление договора),

50% после внесения требуемых правок, дополнений и принятия работы.

Возможны исключения для постоянных заказчиков.

Все работы по дизайну лично мои(по программированию подключаю иногда ребят из develity.com).

На фриленсе редко, так как работаю в основном с постоянными клиентами, потому лучше пишите не в личку, а в аську/скайп.

Онлайн я обычно с 10.00 до 18.00.