Делаю как дизайн, так и сайты под ключ.
Сроки не срываю, тз читаю внимательно.
Опыт в разработке дизайна для каталогов автозапчастей.
С заказчиками работаю по схеме:
50% предоплата(по желанию оформление договора),
50% после внесения требуемых правок, дополнений и принятия работы.
Возможны исключения для постоянных заказчиков.
Все работы по дизайну лично мои(по программированию подключаю иногда ребят из develity.com).
На фриленсе редко, так как работаю в основном с постоянными клиентами, потому лучше пишите не в личку, а в аську/скайп.
Онлайн я обычно с 10.00 до 18.00.
Портфолио
- Торговая марка ZiBi335 просмотров
- Окна310 просмотров
- Магазин аксессуаров для вина337 просмотров
- Дизайн сайта компании Bss-Сервис375 просмотров
- Невские Весы310 просмотров
- Для русского представительства FraisMonde272 просмотра
- Магазин бижутерии AccessLab331 просмотр
- Дизайн сайта для Холдинга78343 просмотра
- Сайт Олеси Судзиловской(для EuroDesignStudio)386 просмотров
- Каталог товаров для детей252 просмотра
- Сайт автостекол337 просмотров
- Дизайн внутренних страниц для каталога запчастей262 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Сделано все отлично, а главное качественно. Сделанным остался полностью доволен. Приятный в общении, постоянно был на связи, пожелания решались оперативно. Сделали даже больше поставленной задачи - по нашей просьбе был написан java-скрипт и встроен в дизайн сайта. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
Была поставлена четкая задача. Оплату получил в день сдачи работы. Рекомендую.
$20
10 баллов
14 лет назад
Доволен сотрудничеством, Андрей выполнил работу качественно и в срок, был на связи и готов оперативно обсуждать вопросы.
Ответный отзыв
Спасибо, было приятно с вами работать :)
$20
10 баллов
14 лет назад
Отлично справился с заданием ( помог в устранении неисправностей в шаблоне ). Работу выполнил качественно и быстро. Через 30 минут то, что мне было нужно - он уже отправил на проверку. Проконсультировал по всем интересующим вопросам. Всегда был на связи. Спасибо!!Всем советую! 100 баллов
Ответный отзыв
Было приятно работать с вами :)
$750
10 баллов
15 лет назад
Работой довольны, все пожелания крайне оперативно вносил в структуру и дизайн сайта. Рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя.
Ответный отзыв
Приятный в общении и в работе заказчик. Рад с вами работать!