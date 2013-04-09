Исправить ошибку на сайте (битрикс)

HTML-версткаЗавершен5 заявок141 просмотр
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меняли статью на сайте, после этого весть шрифт стал жирным, хотя при редактировании все нормально. нужно исправить.

11 лет назад
yahve
Илья 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
EscalibuR
Олег 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов
11 лет назад
$5
1 день
1
Доволен сотрудничеством с данным заказчиком
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