Сверстать страницу с учетом готовых стилей

Необходимо:

- сверстать страницу по предоставленному psd макету (пример: http://uploads.ru/cEv2b.png)

- страница должны быть сверстана с использованием стилей и скриптов уже реализованных макетов (http://uploads.ru/wTnJN.png http://uploads.ru/PWSH8.png)

- подключить необходимые скрипты:

— для слайдера изображений товаров (мелкие изображения справа, крупное изображение слева, показ увеличенного изображения, при нажатии на лупу)

— для слайдера "С этим товаром также покупают" (скрипты с существующих макетов)

— для Слайдера цветов товаров

— для выдвижение кнопки отложить при наведении на соответствующую кнопку

— кнопка отложить на потом

— Изменение количества товаров для помещения в корзину

— Функционал кнопок справа: отложенные товары, закладки и др. (скрипты с существующих макетов)

— Кнопка добавить в закладки

Требования к совместимости:

- IE8+ (windows)

- Safari 5+ (windows, mac)

- Firefox 4+ (windows, linux, mac)

- Google Chrome 10+ (windows, linux, mac)

- Opera 11+ (windows, linux, mac)

Требования к коду:

- кодировка utf8

- в качестве отступов 4 пробела

- оптимальные размеры изображений

- смысловые имена классов идентификаторов и переменных

- в папке с изображениями не должно быть картинок, не использующихся в верстке

- html и сss код должен проходить валидацию w3c, в противном случаю обосновать почему возникает ошибка валидации.