Верстка шаблона из PSD в Битрикс

HTML-версткаЗакрыт8 заявок129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рассматриваю ваши предложения по стоимости и срокам на верстку главной и внутренних страниц сайта под управлением Битрикс. Макет прилагаю.

11 лет назад
ugod
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • "Натянуть" шаблон для PrestaShop

    $16

    Необходимо правильно и корректно установить шаблон PrestaShop для интернет-магазина. Архив с шаблоном есть, инструкция по установке есть (на анг. языке). Стоимость работы: 500 руб.

    Prestashop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка новостной ленты пользователей соцсети

    Нужна верстка для рассылки по email обновлений в новостной ленте пользователя. Требования к верстке: 1. Табличная(!). 2. Инлайн-стили. 3. Должна нормально выглядеть в таких почтах: gmail.com, yandex.ru, mail.ru, rambler.ru, yahoo.com. 4. Должна нормально выглядеть в Microsoft Office Outlook таких версий: Outlook ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка psd - html

    ваши предложения по стоимости и срокам на верстку главной и внутренних страниц файлы с макетами - прилагаю.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переверстать верстку админки

    Добрый день, коллеги. Есть HTML шаблон с большим количеством возможностей. http://adminity.novalx.com/tables.html (если требует пароль, введите логин - 1, пароль - 1) Необходимо переверстать его, вырезать все лишнее, оставив: - общее меню - таблицы - табы - формы Также ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить верстку

    Нужно млкое исправление верстки. Сайт - kamen-ug.ru В браузерах FF IE осутствует "окантовка" страницы слева (Тонкая верстикальная полоска "под камень"). В браузерах Opera и Chrome она есть. Собственно это и нужно поправить.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать страницу с учетом готовых стилей

    $20

    Необходимо: - сверстать страницу по предоставленному psd макету (пример: http://uploads.ru/cEv2b.png) - страница должны быть сверстана с использованием стилей и скриптов уже реализованных макетов (http://uploads.ru/wTnJN.png http://uploads.ru/PWSH8.png) - подключить необходимые скрипты: — для слайдера изображений товаров (мелкие изображения справа, крупное изображение ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад