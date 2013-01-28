Верстка сайта

Здравствуйте.

Есть макет, необходимо сверстать главную страницу, а также второстепенную (там по сути и не будет отличий - разница лишь в том, что главная колонка должна быть пустая (без новостей) и заполнялась бы уже нами в будущем).

Макет в низком разрешении, чтобы в общем понять, что требуется сверстать: http://i.imgur.com/tWj8btw.jpg

Выберу самое выгодное предложение.