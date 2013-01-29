WEB-студия ищет сотрудников для постоянной работы

Необходимо сверстать дизайн одностраничного сайта. Жду предложений по цене и срокам. Готов ответить на ваши вопросы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
WEB-студия ищет сотрудников для постоянной удаленной работы.
Верстальщик со знанием CSS2-3/HTML4-5,Jquery,CMS Wordpress-DLE-Bitrix
Валидная верстка , Быстрота роботы
Грамотная быстрая вёрстка и компоновка материала в соответствии с эскизом макета.
Опыт кросс-браузерной блочной верстки.
Что нужно будет делать
- верстка PSD макетов
- доработка и изменение существующих сайтов.
- постоянно быть на связи.
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