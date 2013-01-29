WEB-студия ищет сотрудников для постоянной работы

WEB-студия ищет сотрудников для постоянной удаленной работы.

Верстальщик со знанием CSS2-3/HTML4-5,Jquery,CMS Wordpress-DLE-Bitrix

Валидная верстка , Быстрота роботы

Грамотная быстрая вёрстка и компоновка материала в соответствии с эскизом макета.

Опыт кросс-браузерной блочной верстки.

Что нужно будет делать

- верстка PSD макетов

- доработка и изменение существующих сайтов.

- постоянно быть на связи.