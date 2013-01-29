Переделать шаблон страницы в Битрикс Bitrix

HTML-версткаЗакрыт13 заявок214 просмотров
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Bitrix- сайт.Требуется поменять расположение текста, иллюстраций, кнопок, создать новый шаблон.

Страница не громоздкая, всего блоков/элементов около 10-15 ти.

Сообщайте стоимость и сроки данной работы.

9 лет назад
jib
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад