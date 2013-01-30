Создать карусель изображений по дизайн-макету

Нужно сделать следующие правки сайта на html: 1. Внизу сайта есть иконки при наведении на которые всплывает окошко с текстом, нужно, чтобы все это всплывающее окошко было ссылкой. (сделать на 3-х страницах, код одинаковый). 2. Сделать страницу ...