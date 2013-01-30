Создать карусель изображений по дизайн-макету

Имеется графический дизайн для всех типов страниц сайта (текстовая сраница, страница с описанием товара, страница каталога товаров, страница добавления товара в корзину, корзина и т.д.). Это будет интернет-магазин купальников и женского белья. Необходима помощь в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание! Оплата через карточку Приватбанка (Украина)
Требуется специалист ОТЛИЧНО разбирающийся в jquery, js для написания с нуля либо доработки какого-нибудь сущ. плагина карусели. из предоставленного мною дизайн макета. Карусель не простая - готовые решения не нашли.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуется верстальшик для html версти страничек сайта из psd исходников, все подробности в личку. Ждем предложений.HTML-верстка34 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
Приветствую, есть сверстанная страница, нужно ее вставить вместо старой на сайт на самописном движке YIIHTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Приветствую вас, исполнители. Есть сайт tiagroup.ru В нем многие элементы будут повторяться, как в новом макете. Новый макет прикрепляю к проекту. Требуется кроссбраузерная валидная дивная верстка HTML + CSS Указывайте сроки и стоимость своей работы.Завершен11 лет назад
Нужно сделать следующие правки сайта на html: 1. Внизу сайта есть иконки при наведении на которые всплывает окошко с текстом, нужно, чтобы все это всплывающее окошко было ссылкой. (сделать на 3-х страницах, код одинаковый). 2. Сделать страницу ...Завершен11 лет назад
Добрый день, требуется немного поправить верстку шаблона DLE 9.7 согласно прилагаемого ТЗ. Все ПСД имеются.Завершен11 лет назад
Ищется аккуратный и ответственный исполнитель, способный обозначить адекватные сроки и выдержать их. Нужна кроссбраузерная верстка для 3-х магазинов (идентичным по структуре и с одинаковым количеством страниц, разумеется) В макете, превью которого прилагаются, главная уже сверстана, остались внутренние. Оплата ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
В интернет магазине почему то слетел нармальный вывод страницы оформления заказа. Нужно поправить.HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Поправить вёрстку для отображения на iPhone 3,4 и 5 и все версии iPad Бюджет 800 рублей. Сайт вышлю исполнителю. Оплата по факту: Яндекс деньги, QIWI, LIQPAYЗавершен11 лет назад
Добрый день! Нужно сверстать шаблон из готового макета под Joomla 2.5. Макет PSD в слоях Интересуют цены и сроки С перспективой постоянного сотрудничества Желательно УкраинаHTML-верстка22 заявкиЗакрыт11 лет назад