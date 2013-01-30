Задача для верстальшика

HTML-версткаЗакрыт34 заявки372 просмотра
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Требуется верстальшик для html версти страничек сайта из psd исходников, все подробности в личку. Ждем предложений.

11 лет назад
imgconsult
65 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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