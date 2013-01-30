Верстальщик-программист css + jQuery

HTML-версткаЗакрыт3 заявки235 просмотров
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Для билетного сайта bileti-tut.ru требуется человек хорошо владеющий css + jQuery.

Нужно:

- вносить правки в шаблоны (smarty). Аккуратно верстать новый функционал.

Мы предлагаем:

- Адекватную и быструю оплату. (По факту сдачи/приема группы заданий)

- Интересные задания. (Опыт построение современных, эффектных, легких интерфейсов)

- Поможем освоиться с кодом на первых этапах

- Постоянные работы над bileti-tut.ru на базе livestreet.

- Возможен быстрый рост до ведущего разработчика (создание моделей)

- Только долгосрочное сотрудничество. Наша политика (только после испытательного срока) — щедрая оплата за хороший код и быстрый результат.

- Изучение нового, профессиональное развитие, высоко нагруженные проекты, карьерный рост.

От кандидатов требуется показать примеры работ и ответить на вопросы.

CSSjQuery
11 лет назад
faido
Олег 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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