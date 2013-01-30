Нужна верстка письма рассылки в сервисе Unisender

$50
HTML-версткаЗакрыт4 заявки106 просмотров
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Сверстать шаблон рассылки на сервисе Юнисендер. Дизайна как такового нет, есть пожелания как что должно быть и есть примеры удачных шаблонов, которые за основу берем.

11 лет назад
evgenyj1
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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