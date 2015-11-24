Написать текст для видеоролика

КопирайтингЗавершен9 заявок495 просмотров
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Необходимо написать закадровый текст для видеоролика обзора товара (строительная тематика). Тайминг видео - ~ 2 мин, это примерно 2000 символов текста.

Я тезисно предоставляю информацию о товаре, который нужно осветить в видео. Вы, на ее основе, пишите грамотный и содержательный текст, никакой воды. Оперативно предоставляю любые комментарии и уточнения о продукте. 

Проект долгосрочный, в случае удачного сотрудничества Вас ждет большое число подобных заказов.

Пример: https://youtu.be/QiOTqGvDmTc

8 лет назад
rosum
Денис 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад
8 лет назад
$5
5 дней
Отличный профессионал, постаралась подробно разбирается в тематике. Текст пишет быстро, качественно и ответственно. Будем работать и дальше.
Денис - отличный заказчик, дал четкие инструкции и примеры. Оплата была произведена во время и в полном объеме.
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