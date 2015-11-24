Написать текст для видеоролика

Необходимо написать закадровый текст для видеоролика обзора товара (строительная тематика). Тайминг видео - ~ 2 мин, это примерно 2000 символов текста.

Я тезисно предоставляю информацию о товаре, который нужно осветить в видео. Вы, на ее основе, пишите грамотный и содержательный текст, никакой воды. Оперативно предоставляю любые комментарии и уточнения о продукте.

Проект долгосрочный, в случае удачного сотрудничества Вас ждет большое число подобных заказов.

Пример: https://youtu.be/QiOTqGvDmTc