Сделать обзор приложений для Android

Здравствуйте, надо написать 10 информационных статей, по тематике косметологических услуг. Статьи с сео-ключами и подробным планом статьи. Средний объем статьи 4-8тыс. без пробелов. Цена за тыс. 45 wmr. Большой плюс наличие профильного образования (косметолог, медик). Если хорошо напишите, могу ...
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Нужен толковый исполнитель для написания обзоров. Тематика сайта – мобильные приложения Android. Дополнительные темы – восстановление удаленных данных, инструкции для пользователей ПК.
Основные требования к исполнителю:
- Грамотность. Если вы плохо знаете русский язык и допускаете грубые ошибки, просьба не беспокоить
- Умение слушать и выполнять требования
- Умение писать связные и уникальные обзоры программ, посты на техническую тематику
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