Требуется написание статьи по теме "насосное оборудование"

Здравствуйте, надо написать 10 информационных статей, по тематике косметологических услуг. Статьи с сео-ключами и подробным планом статьи. Средний объем статьи 4-8тыс. без пробелов. Цена за тыс. 45 wmr. Большой плюс наличие профильного образования (косметолог, медик). Если хорошо напишите, могу ...
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Требуется технический писатель для написание статьи по теме "насосное оборудование", а конкретнее необходимо описать принципы работы дренажного насоса для откачки горячей воды серии HOMA H307 - H328 http://pump-tech.ru/katalog/drenazhnye_nasosy/promyshlennye_drenazhnye_nasosy/homa-h307_h328/ . Готов нормально и в пределах разумного оплатить действительно качественную статью. SEO копирайтинг и прочий рерайт не интересует в принципе.
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