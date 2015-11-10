Требуется написание статьи по теме "насосное оборудование"

Очень пунктуальный и конструктивный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата, специально для меня начал работать с новой для него платежной системой, которая была удобна для меня, в чем Я очень признателен. В общем только положительные впечатления от сотрудничества, рекомендую!