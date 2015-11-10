Требуется написание статьи по теме "насосное оборудование"

КопирайтингЗавершен11 заявок253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется технический писатель для написание статьи по теме "насосное оборудование", а конкретнее необходимо описать принципы работы дренажного насоса для откачки горячей воды серии HOMA H307 - H328 http://pump-tech.ru/katalog/drenazhnye_nasosy/promyshlennye_drenazhnye_nasosy/homa-h307_h328/ . Готов нормально и в пределах разумного оплатить действительно качественную статью. SEO копирайтинг и прочий рерайт не интересует в принципе.

8 лет назад
albion
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Dimenty3
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Качественное и своевременно выполнение поставленной задачи. Никаких нареканий к работе нет, отличный исполнитель. Рекомендую!
Очень пунктуальный и конструктивный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата, специально для меня начал работать с новой для него платежной системой, которая была удобна для меня, в чем Я очень признателен. В общем только положительные впечатления от сотрудничества, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Требуется копирайт, тематика косметология

    Здравствуйте, надо написать 10 информационных статей, по тематике косметологических услуг. Статьи с сео-ключами и подробным планом статьи. Средний объем статьи 4-8тыс. без пробелов. Цена за тыс. 45 wmr. Большой плюс наличие профильного образования (косметолог, медик). Если хорошо напишите, могу ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт новостей под ЯН (Беларусь) / статьи

    Для белоруского новостного ресурса требуется 1.  сделать 150-200 легких рерайтов новостей из топовых сюжетов news.yandex.by. Время на рерайт одной новости в среднем 10-15 минут, в день 5-10 рерайтов. 2. Написать около 50 обзорные статей для сюжетов новостного ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать условия пользования сайтом и политику конфиденциальности

    Нужно написать условия пользования сайтом и политику конфиденциальности для сайта с элементами соц. сети. Нужно учесть условия использования сайтов с элементами соц сети и электронных досок объявлений (для защиты прав Администрации сайта).  Нужны цена и сроки.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Cтатья на тему " Уничтожение тараканов в квартире"

    Cтатья на тему " Уничтожение тараканов в квартире"  Ключевые слова:  1. уничтожение тараканов в квартире 2. уничтожить тараканов 3. методы уничтожения тараканов Количество слов от 500 до 700.  100% уникальность. Срок исполнения до 2-х дней.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать уникальную статью. 500-700 знаков. Тема мыши

    Ключевые слова:   1. мыши в частном/загородном доме 2. как избавиться от мышей в доме 3. как вывести мышей из дома 4. методы выведения мышей 100% уникальность статьи. Высокая плотность ключевых слов. Срок исполнения до 2х дней.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать статью, 100% уникальность, тема "Как избавиться от блох"

    Необходима статья на тему "Как избавиться от блох". 100% уникальность. Ключевые слова: как избавиться от блох, блохи в квартире, откуда появляются блохи. Высокая плотность ключевых слов. Срок исполнения 2 дня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Текст по строительным услугам и строительный материал

    Добрый вечер! Необходимо написать текст по строительным услугам, а также по строительным материалом. Текст должен быть продающим и с использованием инструментов  SEO. Также текст должен быть читабельным и профессиональным. Напишите пожалуйста стоимость за 1000 знаков (без пробелов).  Спасибо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно написать статью для IT сайта

    Здравствуйте. Нужно написать статью для сайта по IT тематике по моему ТЗ. Объем статьи от 3к до 8к символов. Оплата в wmr – 30 р. за 1к символов без пробелов. Грамотность обязательна.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад