Нужно написать статью для IT сайта

Нужны тексты, просто наполнить сайт, в основном это описание стран
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Здравствуйте.
Нужно написать статью для сайта по IT тематике по моему ТЗ.
Объем статьи от 3к до 8к символов.
Оплата в wmr – 30 р. за 1к символов без пробелов.
Грамотность обязательна.
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