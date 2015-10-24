Написание SEO-контента.

Задача - услуги несложного копирайтинга по правовой тематике. Суть задания - регулярный постинг вопросов с последующими ответами на эти же вопросы на сервисе https://otvet.mail.ru/ 1. Вопросы на которые следует делать ответы и выкладывать их на майл.ру на 80% ...