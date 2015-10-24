Написание SEO-контента.

$45
КопирайтингЗакрыт15 заявок190 просмотров
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Добрый день,

Ищу копирайтера по написанию SEO-контента для сайта, нужно дописать уже написанный текст до необходимого (Размера) для ключевых слов, на главную страницу сайта, 7-ь сайтов. Бюджет 3000 тыс рублей, за всю работу.

8 лет назад
Stoonman
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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