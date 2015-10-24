Написание уникальных текстов на англ. языке.

Здравствуйте,

В ближайшее время планирую запускать сетку небольших сайтов, в связи с чем нужно будет достаточно большое количество уникальных текстов на английском языке. Тематика не сложная, детали при личной переписке. Прошу указывать цену за 500-600 слов. Работой обеспечу как минимум на ближайшие 2-3 месяца, если сработаемся то и дальше тоже, так что жду от вас адекватных цен. Будем продуктивно работать :)