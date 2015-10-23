Написание текстов с ключевыми словами по теме: Жизнь в Канаде

Нужно написать 50 уникальных текстов (уникальность от 95%) с заданными ключевыми словами и в соответствии с тз (тз. высылается при заказе) тематики "Канада".

Только качественный копирайт, 95% уникальность и абсолютная грамотность.

Рассмотрим только авторов с положительными отзывами и примерами аналогичных работ.

Объем 1 статьи от 500 до 2000 знаков

Бюджет 30 грн. за 1000 знаков б.п.

оплата на карту ПБ, постоплата по принятию.