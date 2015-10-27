Статьи для медицинского сайта (копирайт и рерайт)

КопирайтингЗавершен28 заявок289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется комплект статей для медицинского сайта doctor-plus.net.

Какие то статьи уже есть - их необходимо переписать, каких то нет - тут нужен копирайт.

Статьи нужны c включениями ключевых слов по болезням/терминологией конкретного направления.

Называйте цену за рерайт и копирайт.

Постоплата

Если сработаемся и будем довольны друг другом, будут и другие проекты которые буду отдавать вам!

Конкретика в личке

8 лет назад
DIM5984
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
8 лет назад
$20
2 дня
Понравилось очень профессиональное отношение к работе и важное качество в наше время - умение работать с не до конца сформулированным ТЗ и выдавать отличный результат. Всегда на связи что очень важно. Будем работать и на следующих проектах.
Дмитрий - ответственный в работе и приятный в общении заказчик. Дает адекватные пояснения по ТЗ, оплата точно по договоренности. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Копирайтер для описания товаров категории Техника и Электроника

    В поисках опытного копирайтера, который сделает описание для 100 товаров, категории Техника и Электроника (телевизоры, холодильники, ноутбуки, смартфоны, стиральные машины). Бренды популярные. Присылаю список конкретных моделей для написания описаний. Работаю только с опытными копирайтерами, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты о рекламе

    $25

    Здравствуйте! Нужно написать несколько текстов на рекламную тему. Объем 25 000 зн. ТЗ передам выбранному исполнителю.  1. Ключевые запросы по теме 2. Уникальность не ниже 90% 3. Даю примеры текстов 4. Даю источник информации 5. Срок 2-3 дня. Сегодня до 16:00 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Форекс - LSI-копирайтинг. Статьи для блога.

    Копирайтер(ы). Написание Форекс статей для информационного блога. Статьи для людей от первого лица. Вам обязательно нужно разбираться в Форекс тематике. Полное оформление статей. Картинки, списки, таблицы тд.Чтобы лучше понять стиль написание ниже приведу два блога, стиль написания ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно написать seo текста

    Нужен человек который отлично знает о том, что такое SEO текста. Сможет самостоятельно изучить топ конкурентов и на основе этого написать текста под запросы.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт 2х статей

    Приветвую Реобходимо сделать рерайт двух статей 1. http://www.ixbt.com/blogs/preview/cirk-shapito-s-micro-usb-kabelyami-uzhe-v-vashem-gorode.html статья большая и трудная для восприятия, необходимо уменьшить в половину, съакцентировать почему же стоит покупать именно кабеля высокого качества, брендовые. 2.https://otvet.mail.ru/question/78475917 объединить ответ первый с http://www.lqm.ru/products/image/316l.php рассказ о том, что такое 316l ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты о мультимедийных интерактивных инсталляциях

    Наша компания занимается интерактивными инсталляциями и мультимедиа, сейчас мы делаем портфолио на наш сайт и нуждаемся в услугах копирайтера для написания кейсов к проектам. Кейсов у нас много, будет не менее 15, копирайтить придется все - ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Молниезащита/Безопасность

    Требуются грамотные люди для написание статей по тематике Безопасность/Молниезащита. Обязательное условия: Знание русского языка, ориентированность в тематике, опыт написание продающихся текстов, портфолио ТЗ предоставляется. Оплата от 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад