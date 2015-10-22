Нужно написать seo текста

В поисках опытного копирайтера, который сделает описание для 100 товаров, категории Техника и Электроника (телевизоры, холодильники, ноутбуки, смартфоны, стиральные машины). Бренды популярные. Присылаю список конкретных моделей для написания описаний. Работаю только с опытными копирайтерами, ...
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Нужен человек который отлично знает о том, что такое SEO текста.
Сможет самостоятельно изучить топ конкурентов и на основе этого написать текста под запросы.
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