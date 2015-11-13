Рерайт 2х статей

Приветвую

Реобходимо сделать рерайт двух статей

1. http://www.ixbt.com/blogs/preview/cirk-shapito-s-micro-usb-kabelyami-uzhe-v-vashem-gorode.html

статья большая и трудная для восприятия, необходимо уменьшить в половину, съакцентировать почему же стоит покупать именно кабеля высокого качества, брендовые.

2.https://otvet.mail.ru/question/78475917 объединить ответ первый с http://www.lqm.ru/products/image/316l.php

рассказ о том, что такое 316l stainless steel и почему это круто

Оцените свое время и стоимость, и укажите в заявке. ОБЯЗАТЕЛЬНО!