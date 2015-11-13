Рерайт 2х статей

КопирайтингЗавершен11 заявок303 просмотра
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Приветвую

Реобходимо сделать рерайт двух статей

1. http://www.ixbt.com/blogs/preview/cirk-shapito-s-micro-usb-kabelyami-uzhe-v-vashem-gorode.html

статья большая и трудная для восприятия, необходимо уменьшить в половину, съакцентировать почему же стоит покупать именно кабеля высокого качества, брендовые.

2.https://otvet.mail.ru/question/78475917 объединить ответ первый с http://www.lqm.ru/products/image/316l.php

рассказ о том, что такое 316l stainless steel и почему это круто

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8 лет назад
protein4ik
Дмитрий 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
8 лет назад
$30
2 дня
Очень очень рекомендую ) Текст из практически технического и не совсем понятного широкой аудитории превратился в сказку для детей на ночь. Собственно что и требовалось;)
Работать с Дмитрием было очень приятно: мы быстро договорились, обсудив все детали проекта. Проверка выполненной работы заказчиком не заняла много времени. Мои благодарности за интересный проект и рекомендации. :)
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