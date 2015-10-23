Тексты о рекламе

В поисках опытного копирайтера, который сделает описание для 100 товаров, категории Техника и Электроника (телевизоры, холодильники, ноутбуки, смартфоны, стиральные машины). Бренды популярные. Присылаю список конкретных моделей для написания описаний. Работаю только с опытными копирайтерами, ...
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Здравствуйте!
Нужно написать несколько текстов на рекламную тему. Объем 25 000 зн. ТЗ передам выбранному исполнителю.
1. Ключевые запросы по теме
2. Уникальность не ниже 90%
3. Даю примеры текстов
4. Даю источник информации
5. Срок 2-3 дня. Сегодня до 16:00 сдать первые 3-4 текста
6. Оплата 1 долл. за 1000 зн. на Приват 24 или карту Виза/Мастер
Очень желательно, что бы была связь по телефону!
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