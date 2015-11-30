Написание текста для генератора статей

Тематика текста 18+

Вид шаблона: (вариант 1/вариант 2/вариант 3) — в результирующий текст попадает одно из значений, например: «вариант 2»

Шаблон поддерживает вложенность: (вариант 1/вариант 2/вариант 3 (синий/красный/зеленый)) — в результирующий текст получится например такой: «вариант 2» или такой: «вариант 3 красный»

Требования к тексту:

от 3х до 15 вариантов каждого слова + использование сложных оборотов (не менее 10 раз использовать двойную и более вложенность)

Объем текста: 800 - 1500 символов в итоговой генерации (т.е. текст уже на выходе после генерации)

П.с. в шаблоне на вскидку получится 7-9 000 символов (может больше)

В заявке старайтесь указывайте полную стоимость работы. За вопросами в ЛС