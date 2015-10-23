Написание тестов с ключевыми словами

В поисках опытного копирайтера, который сделает описание для 100 товаров, категории Техника и Электроника (телевизоры, холодильники, ноутбуки, смартфоны, стиральные машины). Бренды популярные. Присылаю список конкретных моделей для написания описаний. Работаю только с опытными копирайтерами, ...
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Требуется написать уникальные тексты (уникальность от 95% по текст ру) с заданными ключевыми словами и в соответствии с тз (тз. высылается при заказе).
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