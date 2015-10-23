Написание статей, рерайт на темы pr, маркетинга

Нужен человек, который сможет писать и литературно оформлять (рерайтить с набросок) статьи на темы pr и маркетинга.

Тема первой статьи - личностный бренд (т.е человек как бренд)

Статья пойдет в деловые СМИ в колонку.

Кто разбирается в теме и хорошо пишет, напишите стоимость за 1000зн. и срок выполнения работы.