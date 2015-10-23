Написание статей, рерайт на темы pr, маркетинга

Нужно написать около 50 статей женской тематики: начиная с моды, стиля и красоты, заканчивая рецептами и родами. Только качественный копирайт, 100% уникальность и абсолютная грамотность. Рассмотрим только авторов с положительными отзывами и примерами аналогичных работ. Оплата ...
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Нужен человек, который сможет писать и литературно оформлять (рерайтить с набросок) статьи на темы pr и маркетинга.
Тема первой статьи - личностный бренд (т.е человек как бренд)
Статья пойдет в деловые СМИ в колонку.
Кто разбирается в теме и хорошо пишет, напишите стоимость за 1000зн. и срок выполнения работы.
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