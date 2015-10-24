3 статьи под ключи

$15
КопирайтингЗакрыт15 заявок206 просмотров
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Нужны 3 текста по 2000 зн. под ключевые запросы, тематика - кадастр и недвижимость.

Тексты должны быть - грамотными, полезными, уникальными.

8 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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