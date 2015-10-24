3 статьи под ключи

Здравствуйте, В ближайшее время планирую запускать сетку небольших сайтов, в связи с чем нужно будет достаточно большое количество уникальных текстов на английском языке. Тематика не сложная, детали при личной переписке. Прошу указывать цену за 500-600 слов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 3 текста по 2000 зн. под ключевые запросы, тематика - кадастр и недвижимость.
Тексты должны быть - грамотными, полезными, уникальными.
- Похожие заказы
- Копирайтинг24 заявкиЗакрыт8 лет назад
необходимо написать тексты в карточке товара товар - натуральная косметика ручной работы на каждый товар текст в 500 символов примерно всего получиться 75К символов есть откуда рерайтить Тексты нужны как рекламные так и одновременно сео-оптимизироваными Предпочтения - Украина , пол женскийКопирайтинг23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно написать 50 уникальных текстов (уникальность от 95%) с заданными ключевыми словами и в соответствии с тз (тз. высылается при заказе) тематики "Канада". Только качественный копирайт, 95% уникальность и абсолютная грамотность. Рассмотрим только авторов с положительными отзывами ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек, который сможет писать и литературно оформлять (рерайтить с набросок) статьи на темы pr и маркетинга. Тема первой статьи - личностный бренд (т.е человек как бренд) Статья пойдет в деловые СМИ в колонку. Кто разбирается в теме ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать около 50 статей женской тематики: начиная с моды, стиля и красоты, заканчивая рецептами и родами. Только качественный копирайт, 100% уникальность и абсолютная грамотность. Рассмотрим только авторов с положительными отзывами и примерами аналогичных работ. Оплата ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Нужно написать текст по строительным услугам и материалом. Текст должен быть продающим и иметь ключевые слова (СЕО). Также текст должен быть профессионально написан, читабелен и уникальным. Буду ждать от Вас стоимость за 1000 знаков с ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
[b] [/b][b]Требуются авторы для написания информационных статей на женские тематики. Статьи с использованием SEO ключей, пишутся согласно нашему руководству. [/b] [b]Примеры ближайших тем:[/b][list][*]красота - уход за лицом, телом, волосами, целлюлит, прыщи и т.п. [*]похудение - диеты, упражнения, фитнес и т.п. [*]здоровье ...Копирайтинг152 заявкиЗакрыт8 лет назад
Тематика текста 18+ Вид шаблона: [b](вариант 1/вариант 2/вариант 3)[/b] — в результирующий текст попадает одно из значений, например: «[b]вариант 2[/b]» Шаблон поддерживает вложенность: [b](вариант 1/вариант 2/вариант 3 [/b](синий/красный/зеленый)[b]) [/b]— в результирующий текст получится например такой: «[b]вариант 2[/b]» или такой: «[b]вариант 3 ...Завершен8 лет назад
Требуется написать уникальные тексты (уникальность от 95% по текст ру) с заданными ключевыми словами и в соответствии с тз (тз. высылается при заказе).Копирайтинг19 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется комплект статей для медицинского сайта doctor-plus.net. Какие то статьи уже есть - их необходимо переписать, каких то нет - тут нужен копирайт. Статьи нужны c включениями ключевых слов по болезням/терминологией конкретного направления. Называйте цену за рерайт и ...Завершен8 лет назад