Описания товаров для цветочного интернет-магазина

Добрый день! Нужен грамотно пишущий человек, который разбирается в тематике: ремонт ноутбуков, ремонт сотовых, ремонт теливозоров. Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов. Сегодня до вечера написать 2 статьи, каждая по 2500 символов без пробелов. 1-я тема: "Ремонт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются описания для карточек товаров (цветы). Всего нужно 23 штуки приблизительно по 500зн.
Тексты должны быть с ключевыми словами, а так же уникальны. Оплата 345 руб, т.е. по 15 руб за товар.
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