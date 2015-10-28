Написание статей на блог

КопирайтингЗавершен6 заявок220 просмотров
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Ищу копирайтера для написания статей на блог.

Тематика блога – химия в жизни человека. То есть: лекарства, пища, косметика, бытовая химия, автохимия, «дачная» химия, занимательные химические опыты, книги о химии.

Цель блога – помочь человеку сориентироваться в большом разнообразии химических веществ, используемых в повседневной жизни, датьполезную информацию о разных веществах – кремах, витаминах, чистящих средствах и т.д., а также подсказать, как ими правильно пользоваться, объяснить, почему именно так, и рассказать, где их можно приобрести.

Требования к копирайтеру:  желательно – наличие технического или естественно-технического образования.

Стиль написания – неофициальный, ближе к разговорному. Статьи – не научные, а популярные, без формул, графиков и таблиц, без заумных научных терминов. Рассчитанные на обычного человека, никогда не знавшего химию.  Но заведомые глупости и шарлатанство по типу «попейте святой водички – и все пройдет» не проканают.

Количество статей: в данный момент нужно 5 статей. В будущем сотрудничество может быть продолжено.

Бюджет - 50 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Объем статей – приблизительно от 3000 до 5000 знаков без пробелов. Объем каждой конкретной статьи будет

указан в отдельном техзадании к ней. Пример техзадания прикреплен к проекту.

Сроки выполнения работ: на 5 статей - 5 дней. Можно высылать работу по мере готовности для проверки.

Оплата - через Яндекс-деньги или Web Money.

Для желающих могу выслать пробное задание за 100 рублей.

К чему буду придираться:

1) К грамотности

2) К строгому соблюдению сроков работ

3) К соответствию техзаданию

4)       К быстрым ответам в переписке. Если вы написали, что хотите работать со мной, а потом пропали на два дня и не отвечаете на  сообщения - работу вы однозначно не получите.

Что ценю в работе: честность и искренность.

1) Если что-то не знаете – лучше спросите у меня, я всегда помогу и отвечу.

2) Если не успеваете – напишите сразу, я подумаю, что можно сделать, так как все мы живые люди, у которых бывают неожиданности (но не злоупотребляйте этим).

3) Если по каким-то причинам решили больше не работать со мной – напишите сразу, чтобы я могла быстро найти вам

замену. Обещаю не докапываться до причин.

4) Если есть какие-то предложения по работе – пишите, обсудим.

5) Если вам нужны резюме или рекомендации от меня – пишите, я их обязательно дам (естественно, в соответствии с качеством вашей работы).

Мои обязательства:

1) Оплата – сразу же после сдачи статей, проверки их мной на соответствие ТЗ и вашей доработки, если что-то не соответствует техзаданию. Могу рассмотреть варианты предоплаты.

2) Честная и быстрая обратная связь. Если что-то не будет устраивать – говорю сразу.

3) Высылаю подробное техзадание к каждой статье. Пример техзадания прикреплен к теме.

Моя просьба:

Особенность моей работы в офф-лайне – режимное предприятие БЕЗ ДОСТУПА к сотовой связи и интернету.

Поскольку рабочий день – 8-часовой, то отвечать на письма и сообщения, переводить оплату и решать возникшие проблемы смогу только во второй половине дня по часовому поясу GMT+6, когда доберусь до дома.

Так что, не паникуйте, если я вдруг куда-то потерялась! Обязательно найдусь!

Написание статей
8 лет назад
nbryantseva
Наталья 
45 летКазахстан
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Weisslogia
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$16
5 дней
Маргарита - грамотный, ответственный и пунктуальный исполнитель. С ней приятно работать. Буду и дальше обращаться к ней. Рекомендую!
Очень приятный в общении заказчик, цели всегда ставит четко и ясно, к тому же оплата всегда достойная и вовремя (что редкость в наше время). С удовольствием продолжу работать с Натальей, и всем также рекомендую с ней сотрудничать!
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