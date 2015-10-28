Написание статей на блог

Добрый день! Нужен грамотно пишущий человек, который разбирается в тематике: ремонт ноутбуков, ремонт сотовых, ремонт теливозоров. Цена: 50 руб за 1000 символов без пробелов. Сегодня до вечера написать 2 статьи, каждая по 2500 символов без пробелов. 1-я тема: "Ремонт ...
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Ищу копирайтера для написания статей на блог.
Тематика блога – химия в жизни человека. То есть: лекарства, пища, косметика, бытовая химия, автохимия, «дачная» химия, занимательные химические опыты, книги о химии.
Цель блога – помочь человеку сориентироваться в большом разнообразии химических веществ, используемых в повседневной жизни, датьполезную информацию о разных веществах – кремах, витаминах, чистящих средствах и т.д., а также подсказать, как ими правильно пользоваться, объяснить, почему именно так, и рассказать, где их можно приобрести.
Требования к копирайтеру: желательно – наличие технического или естественно-технического образования.
Стиль написания – неофициальный, ближе к разговорному. Статьи – не научные, а популярные, без формул, графиков и таблиц, без заумных научных терминов. Рассчитанные на обычного человека, никогда не знавшего химию. Но заведомые глупости и шарлатанство по типу «попейте святой водички – и все пройдет» не проканают.
Количество статей: в данный момент нужно 5 статей. В будущем сотрудничество может быть продолжено.
Бюджет - 50 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Объем статей – приблизительно от 3000 до 5000 знаков без пробелов. Объем каждой конкретной статьи будет
указан в отдельном техзадании к ней. Пример техзадания прикреплен к проекту.
Сроки выполнения работ: на 5 статей - 5 дней. Можно высылать работу по мере готовности для проверки.
Оплата - через Яндекс-деньги или Web Money.
Для желающих могу выслать пробное задание за 100 рублей.
К чему буду придираться:
1) К грамотности
2) К строгому соблюдению сроков работ
3) К соответствию техзаданию
4) К быстрым ответам в переписке. Если вы написали, что хотите работать со мной, а потом пропали на два дня и не отвечаете на сообщения - работу вы однозначно не получите.
Что ценю в работе: честность и искренность.
1) Если что-то не знаете – лучше спросите у меня, я всегда помогу и отвечу.
2) Если не успеваете – напишите сразу, я подумаю, что можно сделать, так как все мы живые люди, у которых бывают неожиданности (но не злоупотребляйте этим).
3) Если по каким-то причинам решили больше не работать со мной – напишите сразу, чтобы я могла быстро найти вам
замену. Обещаю не докапываться до причин.
4) Если есть какие-то предложения по работе – пишите, обсудим.
5) Если вам нужны резюме или рекомендации от меня – пишите, я их обязательно дам (естественно, в соответствии с качеством вашей работы).
Мои обязательства:
1) Оплата – сразу же после сдачи статей, проверки их мной на соответствие ТЗ и вашей доработки, если что-то не соответствует техзаданию. Могу рассмотреть варианты предоплаты.
2) Честная и быстрая обратная связь. Если что-то не будет устраивать – говорю сразу.
3) Высылаю подробное техзадание к каждой статье. Пример техзадания прикреплен к теме.
Моя просьба:
Особенность моей работы в офф-лайне – режимное предприятие БЕЗ ДОСТУПА к сотовой связи и интернету.
Поскольку рабочий день – 8-часовой, то отвечать на письма и сообщения, переводить оплату и решать возникшие проблемы смогу только во второй половине дня по часовому поясу GMT+6, когда доберусь до дома.
Так что, не паникуйте, если я вдруг куда-то потерялась! Обязательно найдусь!
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