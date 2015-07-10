Kyrenok

Алексей Анфимов Kyrenok

 
36 летРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Написать плагин для Wordpress

    Нужен плагин-парсер для Wordpress. Краткая суть плагина: По запросу администратора парсить информацию с сайта www.myscore.ru/ (статистика матчей), показывать результат своей работы и сохранять как черновик. Прошу в комментариях указывать свои контакты и ориентировочную стоимость работ. Выбранному исполнителю – ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен копирайтер для IT сайта

    Здравствуйте. Нужен копирайтер для сайта по IT тематике. Нужно писать хотя бы по 1-2 статьи в неделю, по моим ТЗ. Оплата в wmr – 30 р. за 1к символов без пробелов. Грамотность обязательна.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать плагин для Wordpress

    Нужен плагин-парсер для Wordpress. Краткая суть плагина: По запросу администратора парсить информацию с сайта www.myscore.ru/ (статистика матчей), показывать результат своей работы и сохранять как черновик. Прошу в комментариях указывать свои контакты и ориентировочную стоимость работ. Выбранному исполнителю – ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать плагин для Wordpress

    Нужен плагин-парсер для Wordpress. Краткая суть плагина: По запросу администратора парсить информацию с сайта www.myscore.ru/ (статистика матчей), показывать результат своей работы и сохранять как черновик. Прошу в комментариях указывать свои контакты и ориентировочную стоимость работ. Выбранному исполнителю ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать приложение для Вконтакте

    Требования: 1. Минимум графики. 2. Возможность пользователю пополнять свой счет голосами и снимать голоса со своего счета. 3. Подгрузка нужной инфы с сервера и вывод на экран пользователю 4. Сохранение данных введенных пользователем 5. Раздача голосов пользователям в зависимости от ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Book конвертер

    $50

    Необходимо написать ковертер из одного хитрого формата в другой хитрый формат

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дописать программу в билдере C++

    Задание: Моделирование в графическом виде смешания двух жидкостей в результате броуновского движения молекул (шар) с корректным обсчетом столкновений (в стакане). Обьем жидкостей, их плотность и другие необходимые параметры задаются пользователем. Начальное положение, направление двидения, скорость, ускорение ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реализовать прилипание.

    Необходимо дописать маленькую програмку, на C++ с использованием только функций Win32 API (без использования MFC и т.п.). Собственно нужно реализовать только прилипание и отлипание окна программы к границе экрана.

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
kokareff
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$85
3 балла
8 лет назад
Написать плагин для Wordpress
Абсолютно недоговороспособный заказчик. Очень жаль, за 6 лет - первый негативный отзыв. Поставлю положительный, потому что всё было бы неплохо, если бы не упёртость заказчика.
Роман проявил себя безответственным исполнителем. Через 2 дня после принятия заказа в работу - просил без плохих отзывов отказаться от заказа, по причине "форс-мажора" и нехватки времени. Я отказал в просьбе и передвинул сроки исполнения заказа (сроки исполнения заказа назвал сам Роман). В итоге, в день сдачи заказа Роман прислал простое письмо: "К сожалению, я не успел ничего сделать.".
Ответный отзыв