Текст по строительным услугам и строительный материал

Добрый вечер!

Необходимо написать текст по строительным услугам, а также по строительным материалом. Текст должен быть продающим и с использованием инструментов SEO. Также текст должен быть читабельным и профессиональным.

Напишите пожалуйста стоимость за 1000 знаков (без пробелов).

Спасибо большое,

Сырым