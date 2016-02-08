Текст по строительным услугам и строительный материал

Здравствуйте, надо написать 10 информационных статей, по тематике косметологических услуг. Статьи с сео-ключами и подробным планом статьи. Средний объем статьи 4-8тыс. без пробелов. Цена за тыс. 45 wmr. Большой плюс наличие профильного образования (косметолог, медик). Если хорошо напишите, могу ...
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Добрый вечер!
Необходимо написать текст по строительным услугам, а также по строительным материалом. Текст должен быть продающим и с использованием инструментов SEO. Также текст должен быть читабельным и профессиональным.
Напишите пожалуйста стоимость за 1000 знаков (без пробелов).
Спасибо большое,
Сырым
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