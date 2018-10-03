Написать 4 СЕО статьи

Нужно написать или зарерайтить 4СЕО статьи(6-8т.зн.).

Тематика: SEO, Web design, web development

Обязательно:

Уникальность текстов не менее 90% + в статьях должна быть перелинковка на другие страницы сайта и/или блога

Высокий уровень знания английского(достаточный что бы пройти англоязычную модерацию (США))

Если все ок, нужно будет написать текст в этой же тематике для 15 страниц сайта.