Необходимо пройти по 6 ссылкам (пришлю в ЛС), зарегистрироваться при необходимости и оставить свой положительный отзыв. Фото не требуется. Отзыв должен соответствовать всем требованиям сервиса и проходить модерацию. Отзыв должен включать в ...
Написать 4 СЕО статьи
Нужно написать или зарерайтить 4СЕО статьи(6-8т.зн.).
Тематика: SEO, Web design, web development
Обязательно:
Уникальность текстов не менее 90% + в статьях должна быть перелинковка на другие страницы сайта и/или блога
Высокий уровень знания английского(достаточный что бы пройти англоязычную модерацию (США))
Если все ок, нужно будет написать текст в этой же тематике для 15 страниц сайта.
Выбранный исполнитель
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