Написать 4 СЕО статьи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок145 просмотров

Нужно написать или зарерайтить 4СЕО статьи(6-8т.зн.).

Тематика: SEO, Web design, web development

Обязательно:

Уникальность текстов не менее 90% + в статьях должна быть перелинковка на другие страницы сайта и/или блога

Высокий уровень знания английского(достаточный что бы пройти англоязычную модерацию (США))

Если все ок, нужно будет написать текст в этой же тематике для 15 страниц сайта.

7 лет назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

Eugenie2404
30 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$32
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Eugenie2404
30 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад

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