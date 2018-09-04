Написать статью по тематике кредиты, финансы. (15 шт)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки184 просмотра

Требования:

Портфолио работ обязательно (финансы);

Ссылки на опубликованные статьи на др. сайтах;

Грамотная речь, отличное знание русского языка;

Умение работать с ключами.

Что нам нужно:

Написать статью по составленному ТЗ;

Академическая тошнота текста не более 2,3%;

Уникальность не менее 80%;

Структурирование текста;

Грамотность, хорошая стилистика и читабельность (проверяется на turgenev.ashmanov.com , главред) (!).

Оплата вебмани - 70 рублей/1000 знаков без пробелов.

Просьба в отлике:

1. Указывать свой SKYPE. 

2. Прислать ссылки на портфолио и публикации;

3. Когда готовы начать;

4. Сколько по времени пишите тексты (примерно), 

7 лет назад
Nataly-kontent
Наталия 
32 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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