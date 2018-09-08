Составить деловое предложение о сотрудничестве

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Завершен5 заявок142 просмотра

Здравствуйте.

Требуется составить письмо делового предложения о сотрудничестве.

Подробности при переписке. 

7 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
27 минут назад
7 лет назад
$25
2 дня
Очень грамотный специалист, который быстро решает все вопросы и проблемы максимально быстро. У меня была сложная тематика, мы созвонились я объяснил задачу и Алексей сразу понял что от него требуется. Кстати цены даже немного занижены за такое качество. Еще раз хотел выразить благодарность за работу. Настоятельно рекомендую!
Креативный человек и отличный Заказчик! Приятный в общении. По оплате вопросов не возникло! Надеюсь результат получен который был нужен!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
27 минут назад
7 лет назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-5
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