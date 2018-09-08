Написать хорошую статью про BarterCoin

Только для тех что уже работал с ней

на 3000 ЗБП и выше

оплата 100р/1000 ЗБП

оплата только в самих бартерконах, оттуда выводите в фиат (кеш) все сами - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.

Комиссию WL думаю смогу взять на себя если надо, закину фиатом отдельно.