Написать хорошую статью про BarterCoin

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок355 просмотров

Только для тех что уже работал с ней

на 3000 ЗБП и выше

оплата 100р/1000 ЗБП

оплата только в самих бартерконах, оттуда выводите в фиат (кеш) все сами - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.

Комиссию WL думаю смогу взять на себя если надо, закину фиатом отдельно.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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